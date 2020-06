Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Baucontainer

Bad Salzungen (ots)

In der Zeit von Donnerstag, den 11.06.2020 ca. 18:00 Uhr bis zum Morgen des Freitags wurden in Bad Salzungen im Hübschen Graben zwei Baucontainer auf einer Baustelle aufgebrochen. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 500,-. Es wurde ein Messgerät im Wert von ca. 1000,- entwendet. Sollte jemand in der Zeit etwas verdächtiges mitbekommen haben, kann er sich bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Nummer: 03695/5510 melden.

