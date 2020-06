Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahren unter Wirkung von Alkohol

Suhl (ots)

Am Freitagaben kurz nach 23:00 Uhr wurde ein 59jähriger Fahrzeugführer in Brotterode einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei erpustete er einen Alkoholwert von 0,56 Promille. Da der deutsche Fahrzeugführer aber momentan einen ständigen Wohnsitz im Ausland hat, musste er das zu erwartende Bußgeld in Höhe von 500 Euro sofort vor Ort in bar entrichten.

