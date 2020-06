Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Firma

Eisfeld (ots)

Unbekannte schlugen eine Fensterscheibe von einem Firmen-Gebäude in der Bahnhofstraße in Eisfeld ein und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Aus diesen entwendeten sie ca. 800 Euro Bargeld. Diese Mitteilung erhielt die Polizei am Mittwoch gegen 21:50 Uhr. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

