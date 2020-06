Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Diebstahl

Schmalkalden (ots)

Zwei unbekannte ausländische Frauen folgten Donnerstagnachmittag einen 64-Jährigen, der einen Supermarkt in der Kasseler Straße in Schmalkalden betrat. Eine der Frauen versuchte, körperlichen Kontakt herzustellen und griff an seine Oberbekleidung. An der Kasse bemerkte der Mann, dass seine Hosentasche aufgeschnitten war. Die Brieftasche befand sich noch in der Tasche, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass die Frauen bei dem Versuch des Diebstahls gestört wurden. Hinweise nimmt die Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell