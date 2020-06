Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl von Baustelle

Floh-Seligenthal (ots)

Unbekannte öffneten zwischen Mittwoch 16:30 Uhr und Donnerstag, 7:00 Uhr gewaltsam das Werkzeugfach eines Kettenbaggers, der auf einer Baustelle in der Heubergstraße in Hohleborn abgestellt war und ließen daraus eine Ratsche mit Nuss mitgehen. Die Täter hebelten außerdem die Verriegelung eines Baucontainers auf, entwendeten aus diesem jedoch nichts. Insgesamt entstand Sachschaden von rund 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell