Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: E-Bike geklaut

Schmalkalden (ots)

Zwischen Mittwoch, 12:15 Uhr und Donnerstag, 6:00 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Keller eines Mehrfamilienhauses in der Rentenmarkstraße in Schmalkalden und entwendeten daraus ein graues E-Bike der Marke "Diamant", Modell "Zouma" im Wert von rund 3.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Rades geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell