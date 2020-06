Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: auf der Treppe geparkt

Suhl (ots)

Ein 86-Jähriger Fahrzeug-Führer verwechselte am Donnerstag Vormittag die Straße mit einer Treppe, als er mit seinem Auto am "Congress-Centrum" Suhl entlang fuhr und auf den Parkplatz eines Einkaufscenters fahren wollte. Dabei übersah er die Stufen und blieb auf diesen hängen. Das Fahrzeug kam weder vor noch zurück. Am PKW sowie an der Treppenbegrenzung entstanden leichte Schäden in Höhe von insgesamt rund 200 Euro. Für die Bergung des Autos musste ein Kran angefordert werden. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon.

