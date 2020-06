Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vor Kontrolle abgehauen

Geisa (ots)

Während einer Verkehrskontrolle Mittwochabend in der Werner-Deschauer-Straße in Geisa beobachteten Polizisten einen Fahrzeug-Führer, der kurz vor der Kontrollstelle wendete, um nicht an den Beamten vorbeifahren zu müssen. Da der Fahrer sich somit verdächtig machte, machten sich die Polizisten auf die Suche und fanden das Auto wenige Minuten später geparkt in der Athanasius-Kircher-Straße. Der Fahrzeug-Führer befand sich in unmittelbarer Nähe. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 0,85 Promille. Er erhielt eine Ordnungswidrigeitsanzeige.

