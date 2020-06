Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrskontrolle führte zu Drogenfund

Vacha (ots)

Mittwochabend beabsichtigten Polizisten im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Völkershäuser Straße in Vacha eine 17-jährige Moped-Fahrerin zu kontrollieren. Als sie an der Kontrollstelle anhalten wollte, stürzte die Fahrerin. Sie blieb unverletzt, jedoch entstand Sachschaden an der Simson. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief bei ihr positiv, weshalb eine Blutentnahme folgte. Bei der Durchsuchung der jungen Frau fanden die Beamten Betäubungsmittel. Daraufhin veranlassten die Polizisten eine Wohnungsdurchsuchung und wurden auch dort fündig. Die aufgefundenen Drogen stellten die Polizisten sicher. Der Mitbewohner wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen, da er nach eigenen Angaben der Besitzer der Betäubungsmittel war. Beide erhielten eine Anzeige.

