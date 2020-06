Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Drogen festgestellt

Schmalkalden (ots)

Mittwochnachmittag beabsichtigten Beamte, eine Personengruppe mit ca. zehn Jugendlichen nach dem Jugendschutzgesetz in der Straße "Steinerne Wiese" in Schmalkalden zu kontrollieren. Als sich die Polizisten näherten, flüchteten mehrere männliche Personen in verschiedene Richtungen. Ein 21-Jähriger konnte in der Straße "Entenplan" gestellt werden. Dieser führte Betäubungsmittel bei sich, wofür er eine Anzeige erhielt. Die Beamten beschlagnahmten die Drogen.

