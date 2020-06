Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Villa

Bad Salzungen (ots)

Am Donnerstag gegen 3:30 Uhr meldete ein Security-Mitarbeiter der Polizei einen Alarmeinlauf in einer Villa in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Bad Salzungen. Die Beamten entdeckten ein offenes Fenster am Gebäude und informierten den Eigentümer über den Einbruch. Nach dessen Eintreffen stellte er fest, dass mehrere Schränke sowie Regale innerhalb der Räumlichkeiten geöffnet und eine kleine Geldkassette mit einer geringen Menge an Bargeld fehlte. Die Unbekannten hatten das Haus bereits wieder verlassen. Ob Weiteres entwendet wurde, muss erst noch geprüft werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0.

