Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunkener Ladendieb

Hildburghausen (ots)

Die Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes in der Eisfelder Straße in Hildburghausen stellte Mittwochabend einen ausländischen Mann fest, der Spirituosen und Zigaretten entwendete. Außerdem randalierte der alkoholisierte 22-Jährige im Laden, indem er Flaschen umher warf. Er kam in Unterbindungsgewahrsam und erhielt eine Anzeige.

