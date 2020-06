Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Viele Geschwindigkeitsverstöße

Suhl (ots)

Am Dienstag führten die Beamten der technischen Verkehrsüberwachung Geschwindigkeitskontrollen in der Linsenhofer Straße in Suhl durch. In der Zeit von 6:00 Uhr bis 12:00 passierten insgesamt 2624 Fahrzeuge die Messstelle. Bei 143 Verkehrsteilnehmern löste das Blitzgerät aus. Mit 57 km/h wurde der traurige Spitzenreiter gemessen, der nun vier Wochen laufen muss. Die anderen 142 Autofahrer erhalten ein Verwarngeld.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell