Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrüger glücklicherweise gescheitert

Zella-Mehlis (ots)

In Zella-Mehlis versuchten am Montag Betrüger ihr Glück. Sie riefen bei einer Frau an und teilten ihr mit, dass sie 37.000 Euro bei einem Gewinnspiel gewonnen hätte. Die Geldübergabe dazu sollte am Dienstag in der Wohnung der Frau stattfinden. Jedoch müsse die Dame vor der Übergabe 2.000 Euro Gebühren zahlen. Sie willigte erst ein, informierte dann allerdings die Polizei, weil ihr die ganze Sache doch nicht richtig vorkam. Als die Betrüger sich am Dienstag erneut meldeten, um die Übergabe zu besprechen, sagte die Frau, dass kein Interesse mehr besteht und beendete das Gespräch. Glücklicherweise ist kein Schaden entstanden. Die Polizei bittet im Umgang mit derartigen Anrufen um besondere Vorsicht. Übergeben Sie niemals Kontodaten oder Bargeld und informieren Sie die Polizei!

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell