Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gleich mehrmals geklaut

Meiningen (ots)

Drei ausländische Männer entwendeten Dienstagnachmittag zwei Paar Turnschuhe aus einem Sportgeschäft in der Henneberger Straße in Meiningen. Eine Mitarbeiterin beobachtete den Diebstahl und eilte den Dreien hinterher, als diese den Laden verließen. Als sie die Männer ansprach, schubsten sie die Frau gegen eine Straßenlaterne und flüchteten. Kurz darauf ließen die Drei eine Uhr, Ketten sowie Anhänger aus einem Schmuckgeschäft in der Georgstraße in Meiningen mitgehen. Ein Zeuge erkannte das Diebes-Trio wieder und informierte die Polizei. In der Henneberger Straße stellten die Beamten die Verdächtigen, die das Diebesgut mit sich führten. Einer der Ausländer leistete aktiv Widerstand und musste gefesselt werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft erfolgte die vorläufige Festnahme der 18, 22 und 33-jährigen Täter.

