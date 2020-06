Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Pflegeeinrichtung - Zeugen gesucht

Hildburghausen (ots)

Unbekannte drangen zwischen Sonntag, 19:45 Uhr und Montag, 5:30 Uhr in die Räumlichkeiten des Pflegedienstes in der Schlossparkpassage in Hildburghausen ein, brachen Türen auf und durchsuchten mehrere Räume. Die Täter entwendeten einen Tresor mit den Tageseinnahmen, ein iPad sowie Medikamente, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Sie richteten dabei Sachschaden von rund 1.500 Euro an. Die Höhe des Entwendungsschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Personen mit einem Tresor beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden. Bereits wenige Tage vorher beschädigten Unbekannte den Telefonkasten am Gebäude.

