Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auf Longboard unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Meiningen (ots)

Montagabend stellten Polizisten einen 20-Jährigen fest, der mit einem mittels Elektromotor angetriebenem Longboard in der Straße "Am Mittleren Rasen" in Meiningen unterwegs war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass für das Fahrzeug keine offizielle Straßenzulassung existierte und er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv, weshalb der Fahrer eine Blutprobe abgeben musste und eine Anzeige erhielt.

