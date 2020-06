Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Entgegen der Einbahnstraße

Bad Salzungen (ots)

Eine 47-jährige Frau parkte Montagmittag von einem Parkplatz in der Rosa-Luxemburg-Straße in Bad Salzungen aus und fuhr, ohne es zunächst zu bemerken, entgegengesetzt in eine Einbahnstraße hinein. Kurz vor dem Kreuzungsbereich bemerkte sie ihren Fehler, stoppte ihren Opel und wollte wenden. Doch just in diesem Moment kam ein 82-jähriger Radfahrer in die Straße gefahren und konnte trotz Ausweichversuchen eine Berührung mit dem Fahrzeug nicht mehr verhindern. Der Radler stürzte und musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell