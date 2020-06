Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Arbeitsmaschine brannte lichterloh

Trusetal (ots)

Montagnachmittag begann eine Baumaschine während der Fahrt in der Straße "Hohe Klinge" in Laudenbach aus dem Motorraum zu qualmen. Der Fahrer hielt sein Gefährt an und stieg aus. Schon kurz danach stand die Maschine in Vollbrand und auch die Kameraden der Feuerwehr konnten nicht mehr verhindern, dass sie vollständig abbrannte. Ein Schaden von ca. 50.000 Euro entstand.

