Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zu weit rechts gefahren

Hirschbach (ots)

Am Montag gegen 7.30 Uhr überholte ein derzeit noch unbekannter Fahrzeug-Führer mit einem weißen Auto einen LKW auf der Landstraße zwischen Hirschbach und Suhl. Der PKW fuhr dabei so weit rechts, dass der LKW-Fahrer ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei geriet der Laster auf das Bankett und streifte die Leitplanke auf einer Länge von ca. 20 Metern. Der LKW kam danach in Schräglage und beschädigte einen Baum am Straßenrand. Der Verursacher machte sich einfach aus dem Staub, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von insgesamt etwa 14.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell