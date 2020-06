Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand einer Hecke

Völkershausen (ots)

Montagnachmittag kam es zum Brand einer Hecke auf einem Grundstück im Rainweg in Völkershausen, als ein Mann Schweißbahnen verlegen wollte. Bei der Benutzung des Bunzenbrenners kam es aus bisher ungeklärter Ursache zur Verpuffung. Dabei geriet die angrenzende etwa acht Meter hohe, dürre Hecke in Brand. Zum Glück konnte die Feuerwehr das Feuer schnell unter Kontrolle bringen, so dass das unmittelbar angrenzende Wohnhaus unversehrt bleib. Verletzt hat sich bei dem Brand niemand.

