Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ermittlungen nach Raub

Suhl (ots)

Ein 54-jähriger Mann belieferte Samstagmorgen gegen 4:00 Uhr eine Bäckerei in einem Lebensmittelmarkt in der Würzburger Straße in Suhl. Als der Mann nach der Belieferung wieder an seinem Fahrzeug ankam verspürte er plötzlich einen Schlag auf dem Hinterkopf, woraufhin er bewusstlos zu Boden ging. Ermittlungen erbrachten, dass ein bislang unbekannter Täter den Mann vermutlich mit einem Baseballschläger niederschlug und im Anschluss seine Umhängetasche samt Handy, Bargeld und persönlicher Dokumente entwendete. Der Mann musste durch Rettungskräfte vor Ort versorgt werden, ist glücklicherweise aber nur leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-225. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

