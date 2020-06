Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Reh sprang auf die Straße

Schmalkalden (ots)

Samstagmorgen befuhr ein Fahrzeug-Führer mit seinem Sattelzug die Kasseler Straße in Schmalkalden. Nach seinen Angaben rannte plötzlich ein Rehkitz über die Straße. Der Fahrer war derartig erschrocken, dass er den Laster nach links zog und auf einer Verkehrsinsel landete. Dabei entstand Sachschaden an zwei Verkehrszeichen sowie an der Zugmaschine. Das Reh lief unverletzt davon.

