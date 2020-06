Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Gartenhaus

Meiningen (ots)

Zwischen dem 01.06.2020, 17:00 Uhr und dem 05.06.2020, 16:00 Uhr brachen Unbekannte in ein Wochenendhaus in einem Garten innerhalb einer Gartenanlage in der Landsberger Straße in Meiningen ein und entwendeten daraus mehrere Schachteln Zigaretten und eine Flasche Sekt. An der Tür entstand Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

