Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb konnte entkommen

Hildburghausen (ots)

Die Mitarbeiterin eines Lebensmittelmarktes in der Coburger Straße in Hildburghausen teilte Samstagabend der Polizei mit, dass sie einen Ladendieb stellte, der einen Elektronikartikel und Lebensmittel in seinen Rucksack steckte und den Laden ohne zu bezahlen verlassen wollte. Der Mann konnte sich nicht ausweisen. Kurz vor Eintreffen der Beamten flüchtete er mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Das Diebesgut ließ er im Geschäft liegen. Zeugen, die Hinweise zum Dieb geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

