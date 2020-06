Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Scheibe eingeschlagen und Lack zerkratzt

Hildburghausen (ots)

Unbekannte schlugen zwischen Samstag, 23:00 Uhr und Sonntag, 15:00 Uhr die Heckscheibe eines Peugeot ein, der in der Parkstraße in Hildburghausen geparkt war. Außerdem zerkratzten die Täter den Lacke auf der rechten Seite des Autos. Die Beamten ermitteln nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.

