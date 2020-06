Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Bad Liebenstein (ots)

Am 06.06.2020 um 23:30 Uhr befuhr ein Porsche Cabrio die L 1027 zwischen Bad Liebenstein und Ruhla. In einer Rechtskurve kam dem Porschefahrer ein unbekannter Pkw auf seiner Fahrspur entgegen. Daraufhin wich der Porsche nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und kollidierte mit der dort befindlichen Leitplanke. Der unbekannte Pkw setzte, ohne anzuhalten und sich um die Schadensregulierung zu kümmern, seine Fahrt in Richtung Bad Liebenstein fort. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, melden sich bitte unter der 03695-5510 bei der Polizei in Bad Salzungen.

