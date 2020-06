Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Bad Salzungen (ots)

Der Fahrer eines Pkw Citroen befuhr am 05.06.2020 gegen 17:45 Uhr in Hämbach die B 62 in Richtung Vacha. An der dortigen Tankstelle wollte er mit seinem Fahrzeug wenden und zurück in Richtung Bad Salzungen fahren. Beim Verlassen des Tankstellengeländes übersah der Citroenfahrer den vorfahrtsberechtigen Durchgangsverkehr und kollidierte mit einem Pkw Nissan. Durch die Kollision wurden die beiden Insassen des Pkw Nissan leicht verletzt und beide Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit.

