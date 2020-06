Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Übersehen

Hildburghausen / Waldau (ots)

Am 06.06.2020 um 14:25 Uhr befuhr die 30-jährige Fahrerin eines Pkw VW Passat die Hauptstraße in Waldau. Kurz nach der dortigen Tankstelle hatte sie die Absicht, auf die Ortsverbindungsstraße Merbelsrod - Lichtenau aufzufahren und nach links in Richtung Lichtenau zu fahren. Zu diesem Zeitpunkt kam aus Richtung Lichtenau der 58-jährige Fahrer eines Pkw Audi, um geradeaus in Richtung Merbelsrod zu fahren. Die Fahrerin des VW Passat erkannte den ankommenden Audi zu spät und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurden beide Pkw-Fahrer sowie zwei Mitfahrer leicht verletzt und in das Klinikum Suhl verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von 30000,00 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme war der Straßenabschnitt gesperrt. Die Arbeiten wurden von den Feuerwehren der Gemeinde Schleusegrund tatkräftig unterstützt.

