Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unterschlagung

Suhl (ots)

Am Freitagnachmittag war eine Suhler Bürgerin im Bus der Linie A1 der SNG im Stadtgebiet von Suhl unterwegs. Sie hatte soviel Gepäck dabei, dass sie dies auf und unter dem Fahrgastsitz verstaute. Die junge Auszubildende hatte eingepackte Werkstücke im Karton in einer Tüte bei sich, die sie in der Ausbildung hergestellt hat. Beim Aussteigen vergaß sie die Tüte und stellte das Fehlen erst kurze Zeit später fest. Der Geschädigten ist ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden. Bis jetzt hat sich leider auch kein ehrlicher Finder gemeldet. Anzeige bei der Polizei wurde daraufhin erstattet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 zu melden.

