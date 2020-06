Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mopedfahrer stürzte

Schönbrunn (ots)

Ein 15-jähriger Mopedfahrer befuhr am frühen Donnerstagnachmittag die Eisfelder Straße in Schönbrunn aus Richtung Lichtenau. In einer scharfen und unübersichtlichen Doppelkurve verlor er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Gemeinsam mit seiner Mitfahrerin rutschte er samt Moped gegen einen im Gegenverkehr befindlichen Transporter. Die Mitfahrerin verletzte sich leicht und musste zur Behandlung ins Krankenhaus gefahren werden. Um die ausgelaufenen Betriebsstoff kümmerten sich die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Schönbrunn. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Strecke vollgesperrt werden.

