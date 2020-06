Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauscht gefahren

Wiedersbach (ots)

Beamte der Hildburghäuser Polizei kontrollierten Donnerstagabend einen 23-jährigen Opel-Fahrer in der Hauptstraße in Wiedersbach. Er gab gegenüber den Polizisten an, Cannabis konsumiert zu haben, was ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest bestätigte. Der Mann musste eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben und sein Fahrzeug stehen lassen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell