Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Elektrische Geräte geklaut

Themar (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in den Werkzeugschuppen, der zu einem Gartenhaus in der Kleingartenanlage "Werratal" in der Meininger Straße in Themar gehört, ein. Festgestellt wurde die Tat Donnerstagmorgen. Zum Diebesgut zählten neben einem Akkuschrauber, einem Notstromaggregat auch eine Handkreissäge, ein Nasssauger und weitere elektrische Geräte im Gesamtwert von ca. 1.400 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

