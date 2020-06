Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Joint angezündet und beobachtet worden

Suhl (ots)

Ein 35-Jähriger zündete sich Donnerstagabend einen fertig gedrehten Joint in der Gothaer Straße in Suhl an. Polizisten beobachteten den Mann, beschlagnahmten den Joint und erstatteten Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

