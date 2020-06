Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Beim Wenden Dachrinne beschädigt

Altersbach (ots)

Ein derzeit noch unbekannter Fahrer eines ausländischen LKW befuhr am Donnerstag gegen 16:30 Uhr die Hauptstraße in Altersbach. Beim Wenden lenkte der Fahrzeug-Führer rückwärts in die Straße "Am Bahnhof" und stieß dabei gegen das Fallrohr der Dachrinne eines Wohnhauses. Laut Aussage des Hausbewohners stieg der Unbekannte aus seinem Laster aus, begutachtete den Schaden und fuhr danach einfach davon. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell