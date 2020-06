Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Keller leer geräumt und selbst genutzt

Suhl (ots)

Zwischen Oktober 2014 und April 2020 räumten Unbekannte den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Judithstraße 3 in Suhl komplett leer und verstauten darin eigene Sachen. Danach wurde ein neues Schloss angebracht. Weder Hausmeister noch Bewohner haben Kenntnis darüber, wer den Keller nun nutzt. Ursprünglich waren ein Rollstuhl, ein Bollerwagen, ein Geschirrset, mehrere Töpfe, Besteck, ein Staubsauger, ein Weihnachtsbaum sowie Glaskugeln im Keller gelagert, die nun allesamt verschwunden sind. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib dieser Gegenstände sowie zum neuen Nutzer des Kellers geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell