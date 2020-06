LPI-SHL: Tasche geklaut

Landespolizeiinspektion Suhl

Unbekannte entwendeten Donnerstagvormittag die Tasche einer Frau in einem Supermarkt in der Heinrich-Heine-Straße in Zella-Mehlis. In der Tasche befanden sich die Bank-Karten sowie ein Mobiltelefon der Marke "Samsung Galaxy S8". Hinweise zum Dieb oder zum Verbleib des Diebesgutes nimmt die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 entgegen.

