Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auf Ölspur mit Motorrad verunglückt

Bad Salzungen (ots)

Eine Ölspur war Donnerstagnachmittag ursächlich für einen Motorradunfall auf der Bundesstraße zwischen Langenfeld und Bad Salzungen. Beim Abbiegen in Richtung Wildprechtroda beschleunigte ein 52-Jähriger seine Maschine, als plötzlich das Hinterrad auf der Ölspur wegrutschte und letztendlich ausbrach. Der Fahrer stürzte und schlitterte mit seinem Motorrad über die Straße. Am Straßenrand blieb er dann liegen. Äußerlich blieb der Mann unverletzt. Da er jedoch über Schmerzen klagte, kam er zur Untersuchung ins Krankenhaus. Am Motorrad entstand Sachschaden. Die Feuerwehr beseitigte das Öl von der Straße.

