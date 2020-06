Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Drei Fahrzeuge stießen zusammen

Dorndorf (ots)

Donnerstagnachmittag befuhr eine 30-Jährige mit ihrem Seat die Bundesstraße 84 zwischen Vacha und Dorndorf. Beim Linksabbiegen in die Straße "Über der Eiche" in Dorndorf missachtete die Fahrerin die Vorfahrt eines Opels sowie eines Nissan und stieß mit beiden Fahrzeugen zusammen. Die 70-jährige Fahrerin des Opels verletzte sich dabei leicht und kam ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell