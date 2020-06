Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auseinandersetzung in der Suhler Erstaufnahmeeinrichtung

Am Mittwoch gegen 23:00 Uhr kam es in der Erstaufnahmeeinrichtung in der Weidbergstraße in Suhl zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern, wobei ein 20-Jähriger aus unbekanntem Grund einem 42-Jährigen mit einem Messer leichte Schnittverletzungen am Oberkörper zufügte. Als ein dritter Mann dazukam und dem Täter versuchte, das Messer wegzunehmen, erlitt dieser leichte Schnittverletzungen an der Hand. Beide Verletzte mussten ambulant behandelt werden. Die Polizei kam mit mehreren Funkstreifenwagen zum Einsatz und nahm den 20-Jährigen in Unterbindungsgewahrsam.

