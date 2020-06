Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrt nicht beachtet

Hildburghausen (ots)

Mittwochmittag war ein 17-Jähriger mit seinem Moped auf der Helenenstraße in Hildburghausen unterwegs. Beim Befahren des Grundstücks des Gymnasiums übersah der Fahrer einen vorfahrtsberechtigten BMW und stieß mit diesem zusammen. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Die Simson blieb unbeschädigt. Verletzt hat sich zum Glück niemand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell