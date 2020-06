Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unter Alkohol Unfall gebaut

Themar (ots)

Ein 42-Jähriger befuhr Dienstagabend mit seinem PKW die Leninstraße in Themar. An der Einmündung zu einem Supermarkt beachtete der Fahrer nicht die Vorfahrt eines entgegenkommenden Hyundai und stieß mit diesem zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt hat sich niemand. Während der Unfallaufnahme führten die Beamten mit dem Unfallverursacher einen freiwilligen Atemalkoholtestdurch. Dieser zeigte einen Wert von 0,97 Promille. Ein Drogenvortest verlief außerdem positiv. Daraufhin erfolgten eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Führerscheins und eine Anzeige.

