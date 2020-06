Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrrad entwendet

Hildburghausen (ots)

In der Nacht zum Dienstag entwendeten Unbekannte ein Fahrrad, das im Hausflur eines Wohnhauses in der Straße "Obere Allee" in Hildburghausen gesichert abgestellt war. Hinweise nimmt die Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell