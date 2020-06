Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Traktor geklaut

Dermbach (ots)

Unbekannte entwendeten am Mittwoch gegen 3:30 Uhr einen Traktor vom Bauhof in der Industriestraße in Dermbach. Einsatzkräfte der Polizei fanden diesen zu einem späteren Zeitpunkt auf einem Feldweg stehend in Untersorghof bei Bad Salzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

