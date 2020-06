Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl von Baustelle

Möhra (ots)

Dienstagmorgen erhielt die Polizei die Mitteilung, dass Unbekannte auf bislang unbekannte Weise auf das umzäunte Gelände einer Baustelle in der Straße "Ziegelei" in Möhra gelangten und dort den Bürobaucontainer aufbrachen. Im Container durchsuchten die Täter verschieden Räume und entwendeten unter anderem Geschäftsakten. Mit den aufgefundenen Originalschlüsseln eines Radladers sowie eines Kipplasters setzten sie diese Fahrzeuge auf dem Gelände in Betrieb und versuchten damit, Dieselfässer über den Grundstückszaun von einer auf dem Gelände vorhandenen Tankstelle zu heben und zu entwenden. Nach ersten Einschätzungen ließen die Täter ca. 2.000 Liter Dieselkraftstoff, ein Steuerteil für den Kran des Lasters, ein Navi-System und weitere Gegenstände im Wert von insgesamt ca. 6.500 Euro mitgehen. Der entstandene Sachschaden auf dem Gelände wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

