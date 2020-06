Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Firma

Dermbach (ots)

Der Inhaber einer Baufirma teilte Dienstagmorgen der Polizei mit, dass eine Garage auf seinem Firmengelände in der Straße "Untere Röde" in Dermbach aufgebrochen wurde. Unbekannte öffneten außerdem unberechtigt Baufahrzeuge sowie mehrere Tore von Gebäuden auf dem Firmen-Gelände und durchsuchten diese. Nach erster Einschätzung wurde aber lediglich eine Kettensäge entwendet. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell