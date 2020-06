Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit Drogen erwischt

Meiningen (ots)

Während einer Personenkontrolle stellten Polizisten am Dienstag gegen 2:00 Uhr einen 28-Jährigen in der Lindenallee in Meiningen fest, der Betäubungsmittel mit sich führte. Während der Kontrolle leistete der Mann Widerstand, außerdem war er zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Er erhielt eine Anzeige.

