Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Junge fuhr gegen Auto

Hildburghausen (ots)

Ein Neunjähriger fuhr Samstagabend mit seinem Fahrrad hinter einer Hecke vom Parkplatz des Friedhofs auf die Straße "Am Backsteinfeld" in Hildburghausen auf. Der Junge konnte sein Rad beim Bremsen nicht kontrolliert zum Halten bringen und stieß gegen ein vorfahrtsberechtigtes Auto, welches zum Glück nur Schrittgeschwindigkeit fuhr. Das Kind bleib glücklicherweise unverletzt, dennoch entstand am PKW Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

