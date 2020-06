Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Firmengelände

Kaltenborn (ots)

In der Nacht zum Montag brachen Unbekannte in zwei Lagerhallen einer Firma im Kirchenweg in Kaltenborn ein und entwendeten einen weißen LKW Iveco Daily mit dem amtlichen Kennzeichen WAK-HA 63, zwei Motorsägen der Marke "Stihl", ein Notstromaggregat und weitere Kleinteile. Die genaue Höhe des Entwendungsschadens muss erst ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

