Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Briefkästen zerstört

Bad Salzungen (ots)

Unbekannte zerstörten am Dienstag gegen 3:45 Uhr mehrere Briefkästen eines Mehrfamilienhauses in der Albert-Schweitzer-Straße in Bad Salzungen. Hierdurch wurden gleichzeitig mehrere Briefe beschädigt und unter Umständen entwendet. An der Eingangstür sowie deren Vordach entstanden ebenfalls erhebliche Schäden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell